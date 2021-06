Cuando llega el calor del verano dormir resulta muchas veces frustrante por el calor y son muchos los que deciden dormir desnudos.

Es una opción elegida por muchos, pero la realidad es que es más efectivo dormir con pijama: cuando dormimos sin ropa, el sudor que se va acumulando no se elimina porque no es absorbido por nada y de este modo no nos refrescamos naturalmente.

Por eso es recomendable usar un pijama de tela de algodón o de otro material transpirable para tener un sueño plácido.