El deporte se está convirtiendo en un aliado del confinamiento y más si se tiene un balcón como el que ha dado escenario a la primera 'carrera' improvisada entre vecinos que se ha vuelto viral.

Una difusión que se ha hecho masiva no por el hecho en sí de que varios vecinos coincidan andando a paso ligero en sus terrazas, sino por la divertida narración que acompaña este "gran premio".

El encargado de la desternillante retransmisión ha sido el usuario @vilaprision que ha colgado en su perfil de Twitter este hecho insólito que ha sido el resultado del confinamiento por coronavirus.

En el vídeo se ve cómo tres personas recorren la amplia terraza de un edificio, mientras el tuitero narra la improvisada carrera de sus vecinos de enfrente con una gran dosis de humor. "El hombre le saca una ventaja considerable a su vecina. Vamos a ver este último giro", comenta antes de que se dé el inesperado resultado final.

Otro momento destacado

Las terrazas de los pisos que tienen la suerte de tenerlas son una vía de escape o al menos intentan serlo. Es el caso de una niña que grita desesperadamente desde el balcón de su casa para que alguien la 'rescate' y la saque a la calle: "¡Que alguien me ayude que mi papá no me deja salir!"