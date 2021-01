Ágatha Ruiz de la Prada hizo unas polémicas declaraciones a la revista Telva que están trayendo cola. "Mis hijos nunca supieron si eran ricos o pobres", señaló la diseñadora.

Se trata de unas palabras que han sido fuertemente criticadas por usuarios de las redes sociales. Una de ellas ha sido Ana Milán, cuya respuesta ha sido fuertemente aplaudida: "Ágatha, cariño, si hubieran sido pobres sí se hubieran dado cuenta..."

El tuit de la actriz acumula casi 18.000 retuits y más de 120.000 'likes' y es que su ingenio para responder en redes no tiene límites.

Otro momento destacado

Sor Lucía Caram ha explotado contra Pablo Iglesias tras su entrevista con Gonzo en Salvados en la que aseguró que tras reunirse con algunos "ricos y poderosos" ha comprobado que son "peores" de como él mismo los pintaba antes de gobernar.

"Y tú ahora eres rico, poderoso y te cargas la democracia. Anda, Pablo Iglesias no me vengas con milongas. Eres un traidor del pueblo al que dices defender. No te cree nadie: ni tu socio Pedro Sánchez", respondía la monja.