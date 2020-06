El 'youtuber' Ibai Llanos ha vuelto a revolucionar Twitter convirtiéndose en entrenador de aquellos estudiantes que se enfrentan al examen más difícil de su vida, la selectividad. Un rol que ya asumió el año pasado y que vuelve a repetir con el mismo éxito pero en tiempos de coronavirus.

Después de unos meses atípicos debido a la crisis sanitaria por COVID-19, en los que una gran parte de los estudiantes han tenido que dar clases a través de plataformas online, los alumnos se enfrentan a la selectividad y Llanos ha querido darles un empujoncito con una charla motivacional.

A través de un vídeo titulado, 'Ya ha llegado el mejor entrenador del planeta para salvar los exámenes' que acumula ya más de tres millones de reproducciones, Llanos empieza su monólogo advirtiendo del uso obligatorio de la mascarilla y de extremar las precauciones de higiene.

"¿Qué han pasado estos tres últimos meses? Has estado dando clases online en aplicaciones de mierda. No se te puede exigir mucho", tranquiliza. "Si Messi ha estado lesionado tres meses, en el primer partido no puede meter cuatro goles así que con calma, crack, no tienes presión", pone de ejemplo. Uno de los muchos mensajes que lanza para motivar a los estudiantes que se enfrentan a esta prueba.

Otro momento destacado

