Pedro es un profesor de la Universidad de Murcia que se ha ganado la admiración de miles de usuarios al publicar el gesto que ha tenido con uno de sus alumnos.

"Un alumno necesitaba un 0,5 para lograr la media suficiente que le permitiera obtener el año que viene beca. Me ha pedido si podía subirle ese medio punto la nota del examen. Naturalmente que lo he hecho. Estamos para ayudar, no para joder vidas", ha publicado en su cuenta de Twitter.

El docente hacía referencia en el hilo que medio punto "es una insignificancia". "Me puedo haber equivocado yo incluso al corregir. Nos somos máquinas con capacidad de precisar objetivamente las notas. Y yo, desde luego, no voy a fastidiarle la beca a nadie", explicaba.

Un gesto que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales superando los 10.000 retuits y más de 67.000 'me gusta'. "Nunca pensé que un gesto que considero normal y de sentido común pudiera tener este alcance. España necesita grandes debates sobre muchos aspectos. La gente quiere ir a lo esencial y dejar a un lado disputas estériles", reaccionaba más tarde.

Otro momento destacado

Otra profesora que se hizo viral fue Verónica, una maestra de Valladolid que se "arrancó la piel" para dar clase de anatomía. Su marido fue el encargado de difundir la fotografía en Twitter en la que aparece la joven luciendo un traje que muestra los músculos y órganos.