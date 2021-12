El equipo de Aruser@s alucina con este vídeo en el que una mujer obliga a su novio a hacer una videollamada durante las doce horas de trabajo para ver la situación en la que se encuentra cada minuto: "Mi novio necesita hacerme FaceTime sus doce horas no porque no confíe en él, sino porque no confío en las mujeres", explica.

Como se ve en las imágenes el hombre está empaquetando productos mientras tiene el FaceTime abierto con la novia.

"El tipo se está jugando el trabajo, también", comenta Alfonso Arús.