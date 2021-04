Raquel Salazar, participante de Gipsy Kings, ha publicado un vídeo en el que se muestra indignada tras haber recibido una carta electoral de Vox.

"No os podéis creer que abro el buzón y veo esta carta de Vox. Perdona, ¡que yo soy de un barrio bajo! El único Vox que me gusta a mí es el 'Vox Bunny' o el 'Voxllycao', pero otra cosa no", ha señalado.

"Así que ahorrad papeles porque yo esto no lo quiero, yo no pienso votar a Vox. ¿no me veis mis zapatillas? De verdad...", ha zanjado.