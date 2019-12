Brays Efe ha contado en Twitter por qué no puede utilizar Grindr, aplicación que utiliza la comunidad gay para ligar. "Me bloquearon en Grindr por suplantación porque la gente pensaba que me estaba haciendo por mí. O sea, gracias, GRACIAS, ¿quién soy? ¿Mario Casas?", ha compartido en Twitter.

Las reacciones no se han hecho esperar y los internautas han bromeado sobre la identidad del actor que da vida a Paquita Salas. Entre ellos, compañeros de profesión como José Corbacho o Itziar Castro que ha contado una situación parecida. "A mí me han comentado que hay gente que dice que me conoce para ligar y lo más gracioso que lo han hecho para ligar con mi ex", ha escrito la actriz.

