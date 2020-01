Una fotografía de un acto público nunca había dado tanto de qué hablar en Twitter. Una imagen de la intervención en los encuentros Euskadi Activa 2020 de la secretaria general del PSOE del País Vasco, Idoia Mendia, ha revolucionado las redes sociales. Pero no por sus palabras sino por el detalle que se puede ver en la parte de abajo a la izquierda de la imagen.

En la captura aparece una mujer de pelo castaño, con un recogido y unas gafas de sol que a muchos les ha recordado a un conocido personaje de la televisión de los años 80.

"He tenido que mirar dos veces esta foto porque a la primera me ha parecido que en la primera fila, a la derecha, estaba sentado Alf con unas gafas de sol puestas. Qué susto", ha escrito el usuario @AnerGondra. Un tuit que ha acumulado más de 44.000 retuits, más de 170.000 ' me gusta' y casi 3.000 comentarios.

Incluso la propia Idoia Mendia se hacía eco de la viralidad de la imagen y ha bromeado con su 'invitado sorpresa'. "Ya me estoy imaginando a Alf en el Parlamento Vasco...", comenta la socialista.

