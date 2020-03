Desde que se decretara el estado de alarma por parte del Gobierno, muchos son los ciudadanos que se han saltado la medida impuesta Pedro Sánchez para hacer frente al coronavirus.

Uno de ellos ha sido un simpatizante de Vox que se ha hecho viral por un vídeo en el que se niega a cumplir el confinamiento. "A mí Pedro Sánchez no me manda. Me dice que me quede en casa, no me quedo. Me lo tiene que mandar Santi. Si no me lo dice Santi no me quedo, me cago en Dios", comenta.

El joven hace referencia a al líder de Vox Santiago Abascal. Sin embargo, ha sido Santi Millán el que le ha respondido de forma contundente en Twitter. "Hola! Soy Santi y te digo que te quedes en tu casa. Gracias", ha comentado el actor con el hashtag #SeamosResponsables.

Un tuit que ha superado los 64.000 'me gusta' y que ha sido aplaudido por personajes del gremio como Fernando Tejero o Leticia Dolera.