Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el vídeo viral de 'Soy una pringada' reivindicando la vuelta de los cascos con cable. "Tenemos que volver como sociedad a los cascos con cable", afirma la joven, que cuenta que ella tenía los 'AirPods' "y se escuchaban fatal, superbajo, un circo" aunque le habían costado más de 100 euros.

"Los de cable me han costado 13 euros y es el mejor sonido que he escuchado yo en mi vida", insiste 'Soy una pringada', que manda un mensaje a todo el mundo: "Vamos a dejar de hacer el tonto con los 'AirPods' de los cojones y vamos a pasar a esto". Unas palabras con las que María Moya está de acuerdo: "A mí se me caen siempre y se me desconectan".