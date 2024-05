"El otro día estaba con unas amigas y estábamos hablando de lo que cambia la superación de una ruptura a lo largo de los años", explica Martita de Graná en este vídeo, donde afirma que "cuando eres joven y lo dejas con alguien, parece que se te va a acabar el mundo" : "Dios mío, he perdido al amor de mi vida".

"Un dramón, además yo no contaba nada y lo llevaba todo por dentro", cuenta la cómica, que afirma que lo único que hacía era "irse de fiesta y beber". "Si hubiera sabido la de amores de mi vida que me quedaban", destaca Martita de Graná, que reflexiona: "Hoy en día con 34 años que tengo y 10 rupturas que he pasado ya, por lo menos... pienso, 'otro pollo pelao'".

Tras ver el viral, Patricia Benítez afirma que cuando era más joven, en sus rupturas lo pasaba fatal: "Yo me acuerdo de perder el hambre y adelgazaba en cada ruptura dos kilos". "Ahora me da igual", confiesa la colaboradora de Aruser@s.