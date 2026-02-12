El vídeo de Rosalía enseñando a los americanos a hacer un vermut: "Las patatas de la churrería, de debajo de tu casa"

Rosalía ha posado por primera vez para la portada de la revista 'Vogue' de EEUU, donde también protagoniza este vídeo enseñando los pasos para hacer un buen vermut español.

Rosalía ha protagonizado la nueva portada de la revista Vogue en EEUU, cuyo making of puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. Y es que se trata de la primera vez que la artista catalana posa para Vogue en el país.

"Nos gusta cuando lleva las raíces de España a los EEUU", destaca Tatiana Arús, que enseña el vídeo en el que Rosalía enseña a los americanos a hacer un buen vermut español con uvas, mejillones y patatas, entre otras cosas. "Mientras cocinas la gente puede ir picando", explica la cantante, que bromea sobre hacer en ese momento "un control de calidad" para comerlo ya.

Además, Tatiana Arús explica que Rosalía ha recibido una denuncia tras salir en el podcast de 'Soy una pringada' fumando. En él, además, la artista habla sobre una expareja con la que recayó y se arrepintió tanto que nunca más volvió. ¿De quién se tratará?

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.