El vídeo de cómo un pasajero sufre un ataque de ansiedad y huye de un avión: así se queda sentado en el ala

Este hombre sufre un ataque de ansiedad en un avión y huye por la salida de emergencia, terminando sentado en una de sus alas.

Alfonso Arús enseña en este vídeo de Aruser@s Christmas el ataque de ansiedad que ha sufrido un hombre dentro de un avión. Según explica Alba Sánchez, "el hombre se encontraba de un avión que se disponía a despegar en un aeropuerto de Estados Unidos cuando sufrió el ataque de pánico".

"No subo cómo reaccionar y lo hizo de la peor manera", asegura la colaboradora, que destaca que el pasajero "abrió la puerta de emergencia y se sentó en una de las alas del avión". "Finalmente, la tripulación logró avisar a los servicios de emergencia, lo sacaron de ahí y lograron calmarle", explica Alba Sánchez, que destaca que, eso sí, el avión salió con retraso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.