El vídeo de Aruser@s con sus deseos para 2026 con Abascal, Yolanda Díaz o Ayuso de protagonistas: "Queremos más amor y menos crispación"

Con este vídeo hecho con inteligencia artificial, Aruser@s quiere desear un 2026 en el que digamos "adiós a los pulsos con armas" y se conviertan en "pulsos entre amigos con Trump como el árbitro del buen rollo".

Por ser el primer programa de 2026, Hans Arús le pide a Marc Llobet "una cosa un tanto especial": "Las imágenes que podrían producirse en 2026". Y es que el colaboradora de Aruser@s ha creado con inteligencia artificial los deseos del programa para este nuevo año.

"Queremos más amor y menos crispación política, que los enemigos en el Congreso cambien su actitud y se hagan amigos, que se acabe el clima tenso y los reproches", destaca Llobet mientras muestra imágenes generadas por IA en las que se puede ver cómo Santiago Abascal y Gabriel Rufián conversan y se sonríen o Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz, que hasta se abrazan.

Además, bromea sobre que algunos podrían poner con el nuevo año nuevos retos, a la vez que muestra a Pedro Sánchez, como si de las mismísima Shakira se tratase, moviendo las caderas al ritmo del 'Waka-Waka'. Otra de las imágenes protagonizadas por el presidente del Gobierno es la de Sánchez bailando con Nicolás Maduro en la feria de abril.

"Ojalá llegue la paz mundial, adiós con los pulsos de armas, que sean pulsos entre amigos y que Trump sea el árbitro de este buen rollo", destaca el colaboradora mientras saca unas imágenes de Zelenski y Putin juntos.

