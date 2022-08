Si cuando llega la tarde te encuentras cansado y necesitas recargar pilas pero no dispones de mucho tiempo, este vídeo te interesa y mucho. Con tan solo ocho minutos de duración, esta siesta hará que te levantes tan descansado como si hubieras dormido ocho horas.

Para ello solo tienes que tumbarte en el suelo o sobre una colchoneta, colocar los pies sobre la cama y programar el despertador. Un truco que están dispuestos a probar los colaboradores de Aruser@s, pero que, según ellos, tiene algunos inconvenientes.

"Yo estoy ocho minutos así y ya no me levanto, pero del lumbago", apunta Alfonso Arús. "Nosotros intentamos esto, nos levantamos dos horas después y no nos notamos ni las piernas", reflexiona Marc Redondo. Y tú, ¿te atreves a probarlo?