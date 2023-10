El perro que protagoniza este divertido vídeo viral no quiere tomarse el jarabe que su veterinario le ha recetado. Su mejor amigo humano ya no sabe qué hacer para conseguirlo, pero se le ha ocurrido una idea, como vemos en este vídeo viral emitido en Aruser@s.

Para poner en práctica esta técnica, coge un peluche y le ofrece la misma medicina que al can. Cuando el juguete no se lo traga, le da un cachiporrazo que lo deja tumbado en el suelo. El perro, mientras tanto, observa de reojo la escena e intenta no mutar el gesto al ver a su inanimado amigo tumbado después del golpe.

Eso sí, cuando el humano vuelve a ofrecerle el jarabe, no duda ni un instante y se lo bebe rápidamente. "Es que es inmediato. ¡Se lo hacen al peluche y el perro lo capta en segundos!", exclama con sorpresa Alba Sánchez. Y tú, ¿has probado ya está táctica?