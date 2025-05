El tremendo tropezón en pleno directo de un colaborador de Aruser@s al entrar en plató: "Ves tu vida pasar por delante"

David Broc no empieza el martes con el mejor pie y nada más entrar en el plató de Aruser@s se pega un tropezón de campeonato. El incidente es captado en directo por las cámaras del programa.

Siguiendo la estela de Rocío Cano, pero sin llegar a besar el suelo, David Broc se pega un tropezón de campeonato nada más pisar el suelo del plató de Aruser@s. En plena presentación, el colaborador entra corriendo y se dirige a su asiento sin darse cuenta de que ese pequeño escalón le está aguardando hoy con muchas ganas de liarla.

El momento del incidente es captado por las cámaras del programa y Alfonso Arús no duda en pedir a realización la repetición para comentar con el accidentado lo ocurrido. "Casi me mato", comenta asustado. "Estoy mayor", lamenta.

Sin embargo, el presentador intenta animarle destacando que ha conseguido sobreponerse, con cierta dignidad añadimos además desde la redacción de laSexta.com. "Hay un segundo en el que ves tu vida pasar por delante", asegura, sin exagerar ni un poquito.

"Has entrado como un morlaco", señala su compañero Andrés Guerra. "No, he entrado como un idiota", puntualiza él.