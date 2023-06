Para culebrón, el que debe de estar montándose en la fila y esta mujer, adicta a las telenovelas, se lo está perdiendo. Tal y como podemos ver en este vídeo viral emitido en Aruser@s, esta trabajadora del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social no puede dejar de ver su serie favorita, ni aunque haya decenas de personas esperando a que les atienda.

"Es que cuando la novela está en su punto álgido, es imposible dejar de verla. Como vemos, está tranquilamente con el móvil (...) Está esperando a ver si José Manuel se casa o le pone los cuernos a María Adelaida y ahí sigue", explica Hans Arús.

Aunque Angie Cárdenas no pueda llegar a entender su actitud, una de sus compañeras sí que la comprende. "Eso es porque no has empezado con las telenovelasturcas, te lo digo yo", responde Rocío Cano. "Pero la señora es muy lista, porque se la pone detrás de la pantalla del ordenador y parece que esté superocupada atendiendo al primero de la fila y está ahí mirando", señala Alba Gutiérrez.