La divertida reacción de la reina Letizia al recibir a unos invitados en Zarzuela: "Van a entrar, ¿no?"

La reina Letizia ha protagonizado una divertida anécdota en el momento de recibir a unos invitados en Zarzuela. "Ella entra, pero ve que no hay nadie", destaca Tatiana Arús. Su reacción, en este vídeo.

La divertida reacción de la reina Letizia al recibir a unos invitados en Zarzuela: "No cierres, no cierres"

La reina Letizia ha protagonizado una divertida anécdota al encontrarse la puerta cerrada cuando iba a recibir a unos invitados en el Palacio de la Zarzuela. Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, la reina aparece saludando a los fotógrafos y se coloca en el centro de la sala mientras espera a que lleguen los invitados.

Sin embargo, la monarca se da cuenta de que alguien les está cerrando la puerta. "No cierres, no cierres, que van a entrar, ¿no?, pues abre", afirma la reina, que no puede evitar que se le escapa una risa.

Tras ver el vídeo, Angie Cárdenas destaca que "en teoría debería haber estado todo el mundo cuando ella llegó". "Mira que lo han hecho un montón de veces, pero no lo tienen resuelto", destaca, por su lado, Alfonso Arús sobre los protocolos en Casa Real, donde asegura que "hay errores cada dos por tres".

