Alfonso Arús cuenta que hace unas semanas criticaron a un creador de contenido por hacer paellas de KitKat. Ahora Hans Arús trae un vídeo viral en el que un creador de contenido conocido por probar comida, llamado Peldanyos prueba una de estas paellas. "Es un arroz con leche chocolateado", opina Peldanyos sobre la 'paella' mientras se cocina. "Me vais a tener que sujetar para que no me la coma entera", comenta.

Al joven le gusta lo que prueba y opina que es como "un arroz con chocolate" y avisa de que se va a llevar un tupper. "Me encanta, me parece un pedazo de postre", declara Peldanyos que le dice al tiktoker que las hace que va a conseguir que se respeten sus 'paellas'. "Si el arroz con leche es un clásico, el arroz con KitKat sería de la familia", piensa Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

"Lo ha dicho muy bien arroz chocolateado y si encima queda crunchy por debajo...", comenta Angie Cárdenas que confiesa que "está salivando". Hans cuenta que la polémica viene porque en el vídeo dice "voy a hacer que se respeten a tus paellas", a lo que el presentador aboga por no utilizar el término paella. "Luego los valencianos se quejan y con razón", explica el conductor del programa. Mientras que Tatiana Arús piensa que llamarle paella está hecho a propósito para provocar.