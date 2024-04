El creador de contenido, @oscarcuri123 decide probar la comida de la India, pero no la que se sirve en un restaurante, va a probar la callejera. "Yo creo que esto de acá se ve un poco raro", comenta cuando ve un puesto con una perola con muy mala pinta. También expone lo cerca que están los puestos de comida de las basuras. "No sé si será higiénico comerlo...", se cuestiona el hombre que decide probar una especie de pan. "Esto no es pan, es aceite", se queja.

Después de esta imagen, el tiktoker aparece en un hospitalrecomendando no ir de viaje a la India. "La comida es contaminada", manifiesta mientras le inyectan algo. El joven explica que sufre una intoxicación. En plató, Hans Arús se pregunta como a Luisito Comunica que hace un contenido parecido no le pasan estas cosas.

"Tu ya ves que eso es putrefacto. ¿Cómo narices se atreves?", se pregunta Angie Cárdenas. Alfonso Arús le responde que lo hace por las visualizaciones para su cuenta. Rocío Cano explica que en los países asiáticos la comida callejera es muy rica, pero hay que fijarse muy bien en el puesto que eliges.