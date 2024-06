La creadora de contenido @saraprezhidalgo sube un vídeo a TikTok dando el truco para ahorrar haciendo la compra. "Yo me gasto al mes un máximo de 160 euros y es mucho", comienza exponiendo la joven que anuncia que va a dar su truco. "Compráis todo en un supermercado, carne, verdura, fruta... y ese es el problema, porque yo eso no lo hago", cuenta la chica, que explica que "es verdad que tardas más pero tú si vas a la frutería, a la carnicería y a la pescadería no te lías a comprar como en el supermercado"

"Claro, porque así puedes buscar la tienda con el producto más barato que quieres y puedes sacar ofertas", explica Angie Cárdenas, que también piensa que pocas personas disponen del tiempo necesario para hacerlo. Tatiana Arús reconoce que ella va a diferentes supermercados según lo que vaya a comprar para así buscar el ahorro.

Alba Gutiérrez cuenta que muchas veces en las tiendas de proximidad suelen regalar productos para que no se echen a perder. Angie Cárdenas le responde y dice que el auténtico chollo es ir a un mercado el sábado cuando está a punto de cerrar, para que así te regalen cosas.