Su perfil está creciendo como la espuma. Ella, Roro, es consciente. A sus 22 años ha creado un perfil explotando uno de sus hobbies: cocinar. En sus vídeos (en la gran mayoría de ellos) dice que lo hace por petición de su novio, Pablo (declaraciones que no gustan a parte de las redes y muchos perfiles le acusan de seguir la tendencia de las 'tradwives').

Lo de cocinar no lo hace de cualquier forma, la joven realiza cada ingrediente prácticamente desde cero. Parece que ha dado la receta del éxito, pues ya acumula 3 millones de seguidores en TikTok. "Esto está subiendo mucho y muy rápido. Hay apoyo, pero también mucho odio", ha explicado este vídeo de Espejo Público cedido por Antena 3.

Casi al mismo ritmo que sus seguidores, a Roro le llueven las críticas por dar a entender que muchas de sus recetas las hace por petición de su novio o porque a él le apetece cierta comida. De hecho, ha denunciado que la llaman "esclava".

Ante esta situación, ella asegura que es feminista. "Pero no soy del feminismo que me están gritando por la calle que soy una esclava y dado al colectivo", ha expresado en el citado programa.

La joven ha insistido en que ella no cocina por su novio. "No estoy cocinando por mi novio, ni porque viva por y para él sino porque me gusta cocinar", ha añadido. Así, ha argumentado que el vestido que hizo desde cero fue para ella y no para Pablo. Del mismo modo, ha explicado que en el caso del vídeo de la Eurocopa, defiende que fue idea suya porque le gusta cocinar para otros y verlos disfrutar.

Roro, sobre su novio Pablo: "Él limpia"

Así, ha explicado que su novio limpia la cocina una vez ella termina de cocinar. "Yo lo dejo destrozado y viene y lo limpia todo. Es todo mutuo: nos repartimos responsabilidades y tareas", ha explicado la joven. Una vez más insiste en que no es una mujer sumisa sino que es una relación de cuidado mutuo.