Un tiktoker muestra cómo es una tienda atendida por Inteligencia Artificial: "Acabo de flipar"

"Le das al panel, pasas tu tarjeta de crédito y puedes acceder al interior de la tienda", muestra un tiktoker en su canal '@haninishoes', que enseña a sus seguidores cómo es una tienda completamente automatizada.

El joven, que se encuentra en una gasolinera, ha explicado cómo es el funcionamiento de este tipo de negocios. Una vez dentro de la tienda, el chico coge todos los snacks y refrescos que desea y, mediante "un sistema de cámaras e inteligencia artificial", motorizan lo que estás comprando. "Y al salir por la puerta... ¡Te cobran!", exclama el joven.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús y Hans "no se fían". "Esto lo haces en un supermercado y no sabes si te has gastado 20 o 75 euros", comenta el colaborador. "Y si coges un producto tapándolo con otro, ¿cómo lo pilla la cámara?", pregunta Alfonso Arús al resto de tertulianos, asegurando que más de uno "habrá intentado engañar a la IA".

