"AVE esto es surrealista, estoy en un tren vacío", comienza explicando el creador de contenido, @originalganga, que explica ha ido a coger un tren en Córdoba para ir a Madrid y está vacío. "Acabo de hacer dos llamadas y me han colgado los de Renfe porque no se lo creen". El tiktoker muestra en el vídeo el vagón desértico en el que está y enseña un letrero que pone: "este tren no presta servicio". El joven cuenta que lleva una hora de viaje dirección a la capital según ha podido ver en Google Maps.

"Es cierto que muchas veces hay dos AVE que van juntos y en el segundo tren no hay pasajeros. Yo creo que le he debido pasar eso", explica Hans Arús, que afirma que el hombre llegó a Madrid. Angie Cárdenas destaca que ha tenido suerte de no ir a cocheras, porque es a donde suelen ir cuando están sin gente.

"Tiene la intuición de que va a Madrid, pero tampoco lo puede asegurar y encima no puede tomarse ni un café", bromea Alfonso Arús. Tatiana Arús destaca lo angustioso que tiene que ser la situación. El presentador del programa apunta: "tiene que ser un 'lujazo' viajar solo, sin aguantar a personas hablando por teléfono a toda pastilla".