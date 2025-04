La terrorífica experiencia de un español al alquilar un airbnb en Seúl sin fotos ni reseñas: "Me ha dicho que es una casa de brujas"

Los colaboradores de Aruser@s están aterrorizados con la historia viral de @nachobarrueco_, un español que se ha atrevido a alquilar un airbnb en Seúl sin reseñas ni fotos por un precio de 20 euros por noche. Un ordenador con una webcam encendida le da la bienvenida a este zulo de dos habitaciones con los colchones en el suelo.

El desorden es manifiesto en un lugar en el que, de manera inexplicable, se nota a simple vista que algo raro pasa allí. "Hace un par de días me hice amigo de una mujer coreana que hablaba un poquito de español y me acaba de contestar diciendo que ni se me ocurra quedarme aquí, que esto es una casa de brujas en la que te hacen no sé qué con el alma", cuenta asustado.

"Lo que le preocupa no es la suciedad, sino que le hayan echado un mal de ojo", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta. "También se han percatado de unos símbolos que había en la pared", explica Hans Arús. "Igual estás durmiendo, entran y te raptan", comenta Angie Cárdenas asustada.