Tamara Falcó ha compartido a través de sus redes sociales algunas imágenes de las pruebas de su vestido de novia para las que se ha desplazado hasta Bilbao.

"Allí se ha empezado a probar algunos diseños. Yo creo que ella tiene bastante claro, porque ya lo dijo desde un inicio, qué es lo que quiere. No sabemos si finalmente se va a dejar aconsejar o no. Pero estas son algunas de las imágenes del atelier de Sophie et Voilà", informa Tatiana Arús mientras muestra el vídeo en Aruser@s.

Angie Cárdenas recuerda que la marquesa de Griñón ya comentó que cuando fue a escoger el vestido de su hermana, ya vio un modelo que la conquistó. "Tenía claro que quería que fuera ese", apunta.

"Yo le digo a Tamara que no se fíe de la primera intuición que tenga con el vestido, porque a veces vas y te pruebas otro que es completamente diferente a lo que pensabas y te acaba gustando más", le aconseja Alba Gutiérrez.