Una joven explica en el vídeo principal de este vídeo viral cómo se dio cuenta de todos los errores que tenía su DNI: "La señora del DNI me dijo que revisara los datos y le dije que ponía que había nacido el 12 y he nacido el 14". "Me dice, 'no, error no, tu partida de nacimiento pone que has nacido el 12", destaca la chica, que detalla que lleva un año intentando contactar con el Registro Civil de Valencia. "Me contestaron emails diciendo que por nombre no aparezco pero que por tomo aparece una Jana registrada en esa página", explica Jana, que detalla que, eso sí, también estaba escrito algo mal: sus apellidos.

"Sale una Jana pero no una Jana Herrando, una Jana Errado", destaca la joven, que afirma que, encima, el apellido de su madre, que es monje, lo habían escrito con la letra g. "Para el colofón final, mi fecha de nacimiento pone 19... borrón", destaca la joven, que afirma que hay un borrón en el año de su fecha de nacimiento: "No se sabe en qué año nací".

"Lo que tienes que hacer es ir al hospital donde nació la niña", detalla la mujer sobre lo que ella hizo, sin embargo, cuando acudió se encontró otra sorpresa: "Dicen que todos los registros del año 2.000 para atrás no existen porque los han tirado". "O sea no hay registro de que yo naciera", concluye el viral.