¿Son los holandeses los más ratas de Europa? Según un hilo de Twitter, sí. Y es que en él muchos españoles que han vivido allí han desvelado las surrealistas anécdotas que han vivido con la gente en Holanda. Por ejemplo, que un amigo te cobre 2 euros por usar su baño o que te pida céntimos por Bizum

"Os hago un hilo conla gente más rata que me he encontrado en Holanda y los momentos que me han hecho cortocircuitar totalmente", escribió la usuaria @trufa_a en Twitter, en cuyo hilo, que puedes ver a continuación, también han participado más españoles contando sus vivencias.

