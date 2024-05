Íñigo Onieva ha inaugurado junto a El Turronero y el exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, su nuevo restaurante en Madrid, donde acudieron rostros conocidos como el de su suegra, Isabel Preysler. "Lo que me preocupa es si la Preysler se equivocó de coche o no", destaca Alfonso Arús, que afirma que "siempre que acude a un evento de noche tiene problemas con el coche". Y, una vez más, sí, Isabel Preysler ha tenido un percance con el coche.

La socialité estaba esperando a las afueras del restaurante a su chófer, pero éste no aparecía. "Íñigo, ¿es Rafael?", pregunta Isabel Preysler ante los medios de comunicación al ver un coche, pero no, no era su chófer. Y es que Rafael se encontraba en el semáforo, como ha explicado en ese momento Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler aparece ante los medios hablando por teléfono y explicando a su madre la situación: "Está viniendo, está en el semáforo. No había recibido tu llamada, ¿seguro que le has llamado?".

"Sí, hablé con él pero había tanto ruido...", contesta Isabel Preysler. Una respuesta que no convence a Tatiana Arús, que reflexiona en el plató de Aruser@s: "Cuando tú hablas con alguien en un local con mucho ruido, esa persona te escucha. Otra cosa es que tú no escuches porque estás en un ambiente cargado, pero la otra persona está en su coche solo".