Los investigadores han localizado el cuerpo sin vida de Olivia, una de las niñas secuestradas por su padre en Tenerife. Ahora las labores de búsqueda se centran en la misma zona para dar con Tomás Gimeno y su hija pequeña, Anna.

Una de las hipótesis que se barajaban era que Gimeno hubiera huido con las pequeñas porque el último mensaje que mandó a su expareja decía así: "No volverás a ver a las niñas, pero conmigo estarán bien". Sin embargo, las autoridades siempre se centraron en la búsqueda de los cuerpos en el mar porque no les cuadraba que se hubiera fugado, ya que no tenía propiedades ni familiares fuera de nuestro país. Este jueves se confirmó el peor de los desenlaces: a mediodía los investigadores daban con el cadáver de Olivia.

La psicopedagoga familiar Arantxa Coca ha aseverado en Aruser@s que detrás de esto hubo "todo un plan", y no un arrebato sin planificar. Y es que Gimeno dejó distribuidas todas sus propiedades y dinero entre sus familiares y amigos antes de desaparecer.

Además, esta psicóloga ha apuntado que el presunto asesino pudo ver como "una forma de éxito", aunque "patológica y perversa", el hecho de arrebatarle a la madre las niñas pequeñas.