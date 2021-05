La familia de las niñas desaparecidas en Tenerife y las autoridades han advertido de una estafa por la que piden dinero para la búsqueda de las pequeñas.

A través de una página web, que ya ha sido desactivada, recaudaban dinero asegurando que era para el operativo de búsqueda. Sin embargo, es el Gobierno el que se hace cargo de estos operativos.

Así, han pedido que nadie colabore con dinero ni aporte fondos económicos a este tipo de páginas. Por su parte, SOS Desaparecido ya ha informado de que su equipo de "rastreo de bulos y estafas ha trabajado de manera rápida" y ya ha desactivado esta campaña.

La madre de las pequeñas ha difundido nuevas imágenes y vídeos y pide la colaboración ciudadana para dar con el paradero de las menores, que desaparecieron junto a su padre hace ya tres semanas.

Además, ha publicado una nueva carta en redes sociales en la que dice que quiere "desaparecer" pero no puede rendirse porque las pequeñas la "necesitan". "Lo que más me duele pensar es que no sé cómo están, no saber cuándo las voy a ver... Por favor, no dejemos de compartir las imágenes por todo el mundo", ha escrito en Instagram.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado siguen trabajando para dar con su paradero y, por el momento, no descartan ninguna hipótesis al respecto. Agentes de la Guardia Civil han registrado por tercera vez la vivienda del padre junto a varias unidades caninas para intentar localizar algún rastro, aunque por el momento no han dado con ninguna nueva pista.