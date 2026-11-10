La sorpresa de una joven al viajar sin conocer su destino: "El clima que nos espera es entre -10 y 40 grados"

Una joven contrata un viaje sorpresa en el que no conoce el destino ni siquiera cuando llega al aeropuerto mientras Alfonso Arús reconoce que no le gustaría vivir una experiencia así.

Cada vez buscamos experiencias más originales y sorprendentes cuando viajamos. Y, para quienes disfrutan de la aventura y de dejarse llevar, hay una nueva forma de hacer turismo: contratar un viaje sin saber cuál será el destino. Es lo que ha hecho una joven que ha reservado una escapada sorpresa con una agencia y que no descubre adónde va hasta poco antes de aterrizar.

La experiencia comienza desde el momento de hacer la maleta, ya que tiene que prepararla sin saber qué ropa necesitará ni qué clima le espera. La incertidumbre continúa en el aeropuerto, donde tampoco encuentra ninguna pista sobre el destino en la información de embarque. Solo queda subir al avión y esperar.

La sorpresa se mantiene durante el vuelo, hasta que una tripulante de cabina anuncia las condiciones meteorológicas que les esperan. "El clima que nos espera, entre -10 y 40 grados", bromea la azafata.

Finalmente, poco antes de aterrizar, llega la revelación: el destino es Chipre. Una noticia que la joven recibe con entusiasmo, aunque Alfonso Arús considera que la aventura podría haber terminado de una manera muy diferente. "Está muy contenta, pero podía haber sido un desastre", comenta entre risas el presentador de Aruser@s. "Lo siento mucho, pero yo no saber dónde voy no me gusta", afirma, dejando claro que prefiere tener el viaje organizado y conocer de antemano el lugar al que se dirige.

Lourdes Tasies tampoco comparte demasiado la idea de embarcarse en una aventura de estas características. "A veces no hay que fluir tanto, ir en un avión sin saber dónde vas a acabar...", reflexiona.

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