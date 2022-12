"Tenemos problemas con nuestras contertulias de nuevo. Es que no pasáis el filtro. Iréis todas al infierno de cabeza", asegura Alfonso Arús. Y es que, la señora de Zacatecas afirma "que la mujer no debe irse a los bares en la noche".

Eso sí "puede irse con sus amigas", pero solo "una vez por semana, dos máximo", y para tomar café. Nunca alcohol, "porque está descuidando a los hijos", asegura. Y no solo eso, también le entran "doce demonios" en el cuerpo.

Y es que, aunque parezca increíble para todo aquel que tenga la suerte de conocer a este gran personaje que es ya todo un habitual de Aruser@s, ella misma probó una vez el alcohol... y no le sentó nada bien. O sí, según se mire. "Yo una vez me tomé un cóctel porque me lo regalaron. Hasta le pusieron melón partido. En la noche soñé más de cuatro horas de puro sexo", afirma.