Un golden retriever se vuelve muy viral en redes sociales por la siniestra forma en la que le pide comida a su dueña en mitad de la noche. El perro espera sentado a un lado de la cama con el cuenco en la boca a que la mujer se despierte mientras la mira fijamente.

Cuando la chica se despierta, se asusta al ver al animal ahí petrificado. "Que paciencia tiene el perro porque no sabemos cuanto tiempo lleva ahí el pobre con su bol en la boca", comenta Angie Cárdenas, que reconoce: "Yo me giro y veo esos ojos y me da algo"

En cambio, Alba Gutiérrez destaca que los canes son más educados que un gato en la situación del can estaría molestando para que le hagas caso. Por su parte, Patricia Benítez apunta que los perros respetan mucho cuando su dueño está durmiendo.