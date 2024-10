"Es sensacional", opina Alfonso Arúsdel vídeo principal de esta noticia. Una pareja está durmiendo con su bebé pero este decide escaparse de la cama a gatas. En el momento que el pequeño se va, llega el perro y se sitúa donde estaba el niño colocado.

La madre toca a la mascota, se da cuenta que no es su hijo y alerta a su marido de que no está en la cama con ellos. Los padres, muy preocupados, comienzan a buscar como locos a su hijo, que está en la cama del perro pero no lo ven. Después de buscar por toda la casa, de vuelta en la sala de estar lo ven y se lo llevan al dormitorio.

María Moya justifica que los progenitores no le hayan visto a la primera porque es de noche y estaba oscuro, mientras que Tatiana Arús no comprende por qué no han dado la luz para buscarle. Por su parte, Alfonso Arús destaca que cuando el pequeño ve que sus padres le están buscando no dice nada.