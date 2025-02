Shakira recuerda su ruptura con Piqué en pleno concierto: "Si queremos llorar, lloramos y si no, facturamos"

Shakira ha iniciado su gira 'Las mujeres ya no lloran' en Latinoamérica, donde ha protagonizado un discurso hacia sus espectadores recordando cómo se recuperó de su separación de Gerard Piqué. "Nosotras, las mujeres, después de cada caída nos levantamos más sabias, más fuertes, más duras y si queremos llorar, lloramos, pero si no queremos llorar... facturamos", asegura la cantante colombiana.

Unas palabras que desataron la ovación de las presentes pero que no convencen a Alfonso Arús en el plató de Aruser@s. "Bueno, Shakira, habla por ti que tienes la posibilidad de facturar", contesta rotunda Alfonso Arús, que pide "que no hable en nombre de todas las mujeres porque no todas tienen la posibilidad de facturar". "Lloren o no lloren, muchas veces, lamentablemente, no pueden facturar", insiste el presentador en el plató, donde Angie Cárdenas reflexiona: "Ella está hablando del empoderamiento de las mujeres, pero muchas veces está en un estatus privilegiado".

"Está en una posición de privilegio que no tienen el 99,9% de las mujeres", asegura Alfonso Arús, que destaca: "Sí, con los salarios de hoy en día vamos a facturar, pero si no llegamos a día 5". Por otro lado, el presentador destaca cómo el público coreó algunas frases dirigidas a Gerard Piqué como "Piqué, vete a la mier**".