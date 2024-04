Shakira ha concedido una entrevista en plena promoción de su último disco, 'Las mujeres ya no lloran'. "Le han preguntado sobre cómo lleva la conciliación y dijo que cuando residía en Barcelona le costaba mucho ir al estudio a grabar porque se sentía mala madre y pareja", explica Tatiana Arús, que afirma que la cantante afirma que en la actualidad lo lleva mejor aunque ahora es una madre soltera.

"Ahora es totalmente diferente", afirma Shakira, que destaca que, por un lado, "es más difícil" porque ahora está "a cargo de esos dos niños": "Son dos bebés que dependen de mí por ser una madre soltera y no tener a un marido en casa para ayudar con cualquier cosa". Sin embargo, la artista también señala que "es una suerte no tener marido", en un claro zasca a Gerard Piqué: "No sé por qué me estaba arrastrando hacia abajo".

"Ahora siento ganas de trabajar y escribir canciones, de hacer música, es una necesidad compulsiva que no sentía antes", resalta Shakira.