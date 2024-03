Como parte de la presentación de su nuevo trabajo de estudio, 'Las mujeres ya no lloran', Shakira ha ofrecido, por sorpresa, un espectacular concierto en el centro de Nueva York, en pleno Times Square, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s. La artista colombiana contó en el show con pantallas gigantes, iluminación y bailarines y comenzó interpretando su mítico tema 'Hips Don't Lie' para las más de 40.000 personas allí presentes.

El anuncio de este evento, completamente gratuito, se realizó tan solo unas horas antes a través de las redes sociales de la de Barranquilla. "¡Hola New York! ¡Esto es increíble, absolutamente loco! Que increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum 'Las mujeres ya no lloran'", dijo durante los primeros minutos de su actuación.

"Después repasó los temas que podemos encontrar en su último disco. Fue un auténtico éxito, porque estaba lleno hasta la bandera", cuenta Tatiana Arús en plató mientras podemos ver las imágenes del espectáculo. Entre las canciones de 'Las mujeres ya no lloran' destacan algunos temas ya míticos, como la popular sesión con Bizarrap (que fue la guinda de su show) y las colaboraciones con Karol G o Rauw Alejandro.