Shakira celebra el debut musical de sus hijos con Gerard Piqué: "Sasha cantando y Milan en la batería"

Shakira ha compartido unos imágenes en su cuenta de Instagram celebrando el debut musical de sus hijos con Gerard Piqué, Milan y Sasha, en su nuevo álbum: 'Let it beat'. "Muy feliz de compartir el proyecto musical de Milan y Sasha", ha escrito la cantante junto a una foto de sus dos hijos, en blanco y negro, en donde también se puede leer: 'The one' Sasha cantando y Milan en la batería".

Además, Shakira también ha explicado que en el tema 'It's all for you', aparece "Milan cantando junto a otros jóvenes talentos". Puedes escuchar cómo suena en el vídeo principal de esta noticia.