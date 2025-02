Shakira se acuerda de Piqué en su último concierto: "Por ti me mudé a un país socialista"

Shakira ha vuelto a utilizar su música para acordarse veladamente de su expareja, Gerard Piqué. Esta vez, la cantante colombiana lo ha hecho haciendo una pequeña modificación a su tema 'Don't Bother', cambiando una palabra muy concreta de una de sus estrofas.

La letra original de esa parte de la canción dice así:

For you, I'd give up all I own

And move to a communist country

No obstante, ese 'communist' ha sido cambiado por la palabra 'socialist', cambiando el significado de la frase: "Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista".

La actuación tuvo lugar durante su concierto en Río de Janeiro, dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran', acabará el 30 de junio en el Oracle Park de San Francisco.