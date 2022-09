"Señorita, señorita, no lleva la luz del intermitente bien puesta. No ha pasado la ITV". Estos son solo algunas de las infracciones que Alfonso Arús muestra como ejemplo para 'chivarse' de las malas prácticas de otros conductores que en otros países se pueden denunciar a cambio de una recompensa económica. "Cuando yo veo algunas infracciones de algunos conductores te aseguro que yo sería chivata pero gratis, porque a veces me pregunto dónde está la policía cuando se la necesita", asegura María Moya.

Alba Gutiérrez está de acuerdo con su compañera, pero ella sí aceptaría el dinero. "Yo me haría rica con eso", confiesa. "Pero, ¿cuántas veces habéis 'renegado en hebreo', habéis insultado a algún conductor y luego de pronto os dais cuenta de que es la mamá de un compañero de vuestro hijo del colegio, por decir algo, y luego cambiáis los improperios por una sonrisa?", pregunta el presentador de Aruser@s a sus colaboradores.

Patricia Benítez le ve incluso una utilidad extra a esto de denunciar a los otros conductores. "Imagínate que alguien te cae muy mal, pues te chivas", reconoce. "Es que, ¿cómo se comprueban las críticas gastronómicas que dejan los usuarios?", se pregunta Alfonso Arús.