La creadora de contenido, @honolab, ha subido un vídeo a su cuenta mostrando cómo es una cooperativa de vivienda en Suiza. La joven explica que cada vecino se encarga de adecuar las zonas comunes para hacer actividades. En la que enseña, se puede observar una habitación de juegos para niños con un rocódromo, una sala de costura donde una vez al mes se hace un taller, una biblioteca o una cafetería. Como peculiaridades, los balcones no tienen separación, están comunicados y tienen placas solares para autoabastecerse. La joven cuenta que para poder vivir en una tienes que ser aceptado por los vecinos.

"Esto en Suiza funcionará, pero en España si ya no nos aclaramos con el espacio reducido que hay frente al ascensor y discutimos, imagínate el día que compartamos una sala de juegos, una biblioteca...", comenta Alfonso Arús. Rocío Cano expone que en algunas urbanizaciones de España existen zonas comunes. Angie Cárdenas le responde que el ejemplo que ella pone no es lo mismo, porque en la cooperativa vista en Suiza tienes que compartirlo, y en la urbanización tienes tu casa grande más el extra de la piscina, gimnasio, etc.

El presentador del programa sigue exponiendo argumentos de por qué en España no funcionaría. "Si ya cerramos la puerta del ascensor cuando intuimos que alguien se va acercando, imagínate encontrártelo en la puerta", apunta.