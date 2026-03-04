Rosalía lo da todo animando al Barcelona contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou

Rosalía, que ha acudido al Camp Nou a animar al Barcelona, protagoniza la nueva campaña de New Balance con sus zapatillas 204L.

Rosalía ha liderado la nueva campaña de las zapatillas New Balance. "Hace nada la veíamos que se convertía en imagen del perfume 'Euphoria' de Calvin Klein y ahora se ha convertido en imagen de las New Balance 204L", destaca Tatiana Arús, que explica algunas novedades.

"Están en dos tonalidades, color lino y color blanco, y en los ribetes tendrían unas ciertas ondas, al igual que los cordones", explica Tatiana Arús, que destaca que estarán disponibles en breve. "Si para como el perfume, se agotarán en cuestión de horas", señala, además, la colaboradora de Aruser@s.

Por otro lado, la artista catalana ha acudido al Camp Nou a ver el partido de Copa del Rey entre el Barcelona contra el Atlético de Madrid. "Estaba muy animada porque ella es culé", explica Tatiana Arús, que enseña algunas imágenes de cómo Rosalía vivió y celebró los goles del partido con una piruleta de chocolate blanco.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.