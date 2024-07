Rosalía arrasa en TikTok haciendo un nuevo reto viral que triunfa entre sus usuarios. El resto consiste en contar del número uno al ocho, quitando un número cada vez que llegas hasta el ocho y cuando llegas a recitar solo el número ocho, haces lo mismo pero hacia atrás. Esto hay que hacerlo en inglés y al ritmo de un metrónomo o una base musical.

"Este vídeo aparentemente tan absurdo cuenta ya con más de 15 millones de reproducciones en TikTok y tiene más de 3,5 millones de me gustas", cuenta Tatiana Arús sorprendida porque no entiende dónde radica el éxito de este nuevo reto. Por su parte, Alfonso Arús no entiende cómo no lo están haciendo ellos.

"Yo creo que tienes que ser muy hábil para ir quitando un número e ir haciéndolo más deprisa", expone Angie Cárdenas, a lo que Tatiana rápidamente le responde que no tanto, mientras que Rocío Cano le dice que se lo hace en alemán, para la sorpresa de todos los aruser@s.