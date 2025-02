Alfonso Arús, del supuesto beso de Leonor con un chico: "Me decepcionaría que no pudiera esperar a un lugar privado"

Alfonso Arús analiza la portada de la revista 'Hola', donde se asegura que la princesa Leonor"no besó al chico de la camisa desabrochada" con el que días anteriores se le había relacionado. La revista asegura que contrastó la información tras producirse un revuelo sin precedentes tras su paso por Salvador de Bahía, donde hicieron una escala de cinco días. "Nuestras fuentes niegan que se produjera alguna escena cariñosa en la fiesta y que no es que no hayan salido las imágenes, sino que, directamente, no existe el beso", asegura la revista.

Angie Cárdenas reflexiona en el plató de Aruser@s: "Es que las fotos que vemos no las vemos tampoco cogidos, está él delante y ella detrás". "Se ve a Leonor y otras dos chicas junto al descamisado", explica Alfonso Arús, que insiste en que "la foto no dice nada". Por su parte, Tatiana Arús explica que el fotógrafo asegura que hizo 12 fotografías, pero que no pudo captar el momento del beso: "Dice que después el equipo de seguridad de Leonor le pidió que borrase las fotografías".

Angie Cárdenas destaca que el fotógrafo asegura que cuando hizo las fotografías no sabía quién era Leonor. Por su parte, Alfonso Arús reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Tratándose de la princesa, para mí sería cuestionable, y se debería de cortar un poco". "A mí me decepcionaría de que no pudiera esperar a un lugar más privado y protegido", destaca el presentador, que insiste en que le sorprendería que Leonor se diera un beso delante de la gente.