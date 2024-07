Ricky Martin ha iniciado su gira por España en Sevilla ante 9.000 personas. El cantante boricua cantó todas sus canciones más míticas y destacó con sus bailescomo Luis Miguel. Alfonso Arús ve curioso que el rey sol lleva americana negra "muy, muy, muy" entallada y Ricky Martin un XXXL.

"Yo estaba sufriendo porque desde el minuto uno estaba sudando, aunque a lo largo del concierto se quitó la americana", confiesa Tatiana Arús, que cuenta que "pensaba que llevaría camiseta estilo imperio como Maluma, pero no, era manga larga estilo gasa". El presentador no puede evitar volver a comparar al puertorriqueño con el rey sol. "Es que Luis Miguel va entalladísimo y con el botón abrochado que casi no puede ni respirar", declara el conductor del programa comparando el estilo de ambos artistas.

Tatiana compara los movimiento de Luis Miguel y los de Ricky Martin. La tertuliana destaca que el movimiento del cantante mexicano es de pelvis, mientras que como el puertorriqueño es mucho más móvil en sus bailes necesita ropa más ancha.