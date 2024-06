Una joven consigue completar un maratón dentro de un restaurante de comida rápidaen una máquina de correr. En el vídeo se puede ver a la joven comiendo patatas fritas y bebiendo refrescos durante el reto. La chica lo consigue en más de diez de horas. La mujer se muestra orgullosa de haber conseguido un reto que dice que nadie ha hecho.

"Yo a este maratón también me sumo, si me van dando comida gratis durante las diez horas me vengo arriba", comenta Tatiana Arús desde el plató de Aruser@s, mientras que Alba Gutiérrez piensa que la comida que te ofrecen en este maratón es más suculenta que las barritas y las bebidas energéticas que te dan en una carrera al uso.