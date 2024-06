Después de ver las imágenes de Jennifer Lopez y Ben Affleck acudiendo a un partido de baloncesto del hijo mayor del actor, Alfonso Arús sigue pensando que el matrimonio está en crisis. Por su parte, Tatiana Arús da más detalles sobre el evento: "Después llegó también Jennifer Garner (exmujer de Ben Affleck) y salieron por separado". Sin embargo, la colaboradora afirma que, según la prensa, a Jennifer Lopez "no le hace ninguna gracia que Ben Affleck cuenta sus problemas a Garner".

"Jennifer Lopez habría dicho a Jennifer Garner que mantuviera distancia", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús analiza la situación: "Resumiendo, vamos a poner las cosas claras, es el perro del hortelano, que ni come ni deja comer". "No está con Ben Affleck, pero tampoco le gusta que él hable con la ex", insiste el presentador mientras que Tatiana Arús defiende que la cantante quiere "recuperar a Ben Affleck". "Pues no haberlo perdido", destaca Alfonso Arús.

Además, el presentador reflexiona sobre el hecho de que la cantante haya cancelado su gira para recuperar a su marido: "Que no hombre, que no hace la gira de conciertos porque no ha vendido ni la fila 3". "Si alguien quiere recuperar a su chico, lo lógico es irse de gira juntos, no suspenderla, y cuando acaben cada concierto, que haya fuegos artificiales", insiste Alfonso Arús.